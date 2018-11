Ruikt de stofzuiger naar natte hond? Dit moet je doen

1. Ruikt de stofzuiger naar natte hond? Verschoon de filters eens, dat scheelt echt enorm. Zuig vervolgens een handje waspoeder op voor een langdurig fris ruikende stofzuiger. Ook een druppeltje essentiële olie op het filter doet wonderen.

2. Opzetstuk voor de stofzuiger zoek? Dat is gelukkig eenvoudig op te vangen met een kartonnen keukenrol. Schuif de rol over de stang van de stofzuiger, druk hem aan het uiteinde plat en je kunt moeiteloos in kieren en andere lastig bereikbare plekken stofzuigen.

3. Is er een oorbel op de grond gevallen? Span een pantykousje om de stang van de stofzuiger heen en zet hem vast met een elastiek. Tijdens het stofzuigen zal de oorbel in de panty blijven hangen.

4. Klitten van haar en stof in de stofzuigermond? Hierdoor kan de stofzuiger zijn werk niet goed doen. Dit kun je eenvoudig losmaken met het tornmesje uit de naaidoos.

5. Losliggend zeil? Gebruik een speciaal parketmondstuk. Door de langere haren is de kans dat de zuigmond op de vloer vacuüm zuigt, een stuk kleiner.

