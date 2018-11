Prikt je wollen trui? Stop hem in de vriezer!

Wanneer een wollen trui begint te prikken, kun je de trui weer zacht maken door hem in de diepvriezer te stoppen. Maak de trui licht vochtig, stop hem in een plastic zak en laat hem een nachtje in de kou. Daarna rustig liggend ontdooien. Dit helpt trouwens ook tegen statische elektriciteit.

Snijplank

Wrijf een nieuwe, houten snijplank voor het eerste gebruik met citroensap een handvol keukenzout in; dat werkt reinigend en conserverend en voorkomt dat het hout uitdroogt en barst. Laat dit een kwartier intrekken. Daarna afspoelen, afdrogen en insmeren met geurloze olie zoals amandel-, druivenpit- of speciale houtolie. Olijfolie kan gaan plakken.

