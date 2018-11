Toren van Pisa steeds minder scheef

In de afgelopen twintig jaar is de toren 4 centimeter minder uit het lood gaan staan, zo blijkt uit onderzoek. „Het is alsof hij tweehonderd jaar jonger is geworden”, concludeert de onderzoeksleider opgetogen.

Dat de toren weer rechterop staat, is het gevolg van een ingewikkelde bouwoperatie twintig jaar geleden. Die was van levensbelang, want de klokkentoren stond destijds op het punt van omvallen.

De kerktoren is een hit onder vakantiegangers die graag de clichéfoto’s maken. Wie kent de foto’s van toeristen die de Toren van Pisa omver proberen te duwen of te schoppen of er nonchalant tegenaan leunen niet?