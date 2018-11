Recept van de dag: linzensoep

Een bijbel is een toevoeging achteraf. Een recensent kan zeggen dat het werk als een bijbel is, in de zin van compleet en al omvattend. Maar over jezelf zeg je dat niet. Zelfs niet als je Alain Caron heet en een heel aardig Frans kookboek hebt gemaakt. Goed. Dan nu het recept van vandaag: linzensoep.

Nodig voor vier personen:

• 1 grote ui

• 1 winterpeen

• 1 teen knoflook, gesnipperd

• 4 blaadjes salie, 2 laurierblaadjes, 10 takjes tijm, flink wat peterselie

• 300 gr kleine groene DuPuy-linzen

• 200 gr crème fraîche

• zout en peper

Bereiding:

Bak ui, winterpeen en knoflook zachtjes in olijfolie aan. Maak een kruidenboeket met laurier, tijm, peterselie en salie. Touwtje erom. Kruidenboeket, linzen bij de uien en zet het geheel drie centimeter onder water. Kook twintig minuten tot de linzen goed gaar zijn. Afgieten maar bewaar het vocht.

Kruidenboeket mag weg. Pureer het geheel en maak smeuïg met het achtergehouden vocht. Dan nog door de fijne zeef. Weer verwarmen, op smaak maken met zout en peper en serveren met een klodder crème fraîche. Schenk er een rode ale bij. Kilkenny’s, zoiets!