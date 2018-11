Dirk Lips: van ’klotejong’ naar multimiljonair

Lips nam als beginnend ondernemer het Autotron van zijn vader over en wist de noodlijdende oldtimerverzameling op te krikken tot een druk bezochte evenementenlocatie. Nu, dertig jaar later, is de waaier breed met 24 bedrijven zoals Aviodrome, safaripark Beekse Bergen en de Brabanthallen.

Zijn geheim: discipline. „Anders red je het niet, Discipline is voor mij: er staan voor je concern en je mensen. Dat betekent dat ik elke dag fris en fit ben. Ik rook en drink niet, ik zorg dat ik rust neem”, zegt hij dit weekend in VRIJ magazine. „

Lips bekent dat hij vroeger een recalcitrant kind was. „Voor de leraren op kostscholen was ik heel vervelend. Ik ging voor de klas staan en zei: Zeg meneer, als u toch geen orde kunt houden, zal ik het dan even voor doen? Weet u eigenlijk wel dat u in de top drie van stomste leraren staat? Ik heb daar ook allemaal spijt van. Het is niet de periode in mijn leven waarop ik het meest trots ben. Ik was gewoon een klotejong.”

De Beekse Bergenbaas staan met 200 miljoen in de Quote top 500. Daarover zegt hij: „Dat is geen geld op de bank, dat zit in al onze bedrijven, in grond en stenen. Ik leef heel sober. Geen dure vliegvakanties, geen dure hobby’s, geen dure restaurants. Ik haal mijn geluk niet uit geld. Ik vind het leuk om mooie projecten te realiseren en daar heb je geld voor nodig, dat is het.”

Je leest het hele interview met Dirk Lips dit weekend in VRIJ magazine.