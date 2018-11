Naakt op vakantie in Kreta: onze verslaggeefster probeerde het uit

Het is even wennen, maar naakt zonnen en zwemmen voelt erg lekker. Ⓒ Vritomartis

In je blootje op vakantie in een tijd waarin de wereld steeds preutser lijkt te worden? Volgens de Naturistenfederatie Nederland brengen zo’n 2 miljoen Nederlanders hun vrije tijd bloot door. Op een naaktstrand of in eigen tuin. VRIJ probeerde het uit.