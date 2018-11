Exclusieve lezersreis: van Amsterdam naar Venetië per Oriënt-Express

De Venice Simplon-Orient-Express is een ’Grand Hotel op Rails’ dat staat voor nostalgie, stijl en elegantie. Royalty, aristocraten, filmsterren en schrijvers gingen u voor. Stap uit de hectiek van de moderne wereld en ervaar de luxe en stijlvolle ambiance uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.Als Venetië een theater is, dan is het Belmond Hotel Cipriani de Koninklijke Loge.

U logeert 2 nachten in dit schitterende hotel waar staatshoofden en andere beroemdheden regelmatig overnachten. Het Belmond Hotel Cipriani ligt op het Giudecca-eiland met uitzicht op het San Marcoplein.

Vrijdag, 1 november 2019: Feestelijke VIP-ontvangst in Restaurant 1e Klas op spoor 2b van het Centraal Station in Amsterdam. Rond 19.00 uur gaat u aan boord van de Venice Simplon-Oriënt-Express. Na vertrek kunt u genieten van een voortreffelijk diner.

Zaterdag, 2 november 2019: Ontbijt in uw eigen compartiment. Lunch en afternoon tea terwijl de trein door de Alpen en de Dolomieten rijdt. Einde dag aankomst in Venetië. Transfer per watertaxi van het station naar het luxe Belmond Hotel Cipriani waar u wordt ontvangen met een welkomstcocktail.

Zondag, 3 november 2019: Dag ter vrije besteding in Venetië. Optionele excursies.

Maandag, 4 november 2019: In de loop van de dag transfer per watertaxi naar de luchthaven van Venetië. Per speciale chartervlucht vliegt u rechtstreeks terug naar Amsterdam.

Reisdata

1 t/m 4 november 2019

Reissom

€4995 p.p.

Inbegrepen

• VIP-ontvangst op Amsterdam CS

• Treinreis Amsterdam - Venetië per Venice Simplon-Orient-Express met verblijf in een privécompartiment

• Diner, ontbijt, lunch en afternoon tea tijdens de treinreis

• Transfers in Venetië per watertaxi

• 2 nachten verblijf met ontbijt in het 5-sterren-de-luxe Belmond Hotel Cipriani in Venetië

• Welkomstcocktail in Belmond Hotel Cipriani

• Vlucht van Venetië naar Amsterdam

Niet inbegrepen

Toeslag 1-persoonsaccommodatie € 1450

Reserveren

Incento Treinreizen

Tel. 035-6955111

info@incento.nl

www.incento.nl