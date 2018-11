Recept van de dag: Mozart Kugeln-soep

„Beste Felix, zal ik dan maar het recept van mijn soepballetjes, in de strijd om een plekje op de eregalerij van jou te veroveren, prijsgeven? Begin met één van de vele menuetten van Mozart op te zetten…word je al vrolijk van. Moet ook, want vijftig van die balletjes draaien is een niet geringe klus met vette handen, geen telefoon kunnen opnemen en de blik op oneindig en dan horen die klanken van Wolfgang er absoluut bij om je opgewekt verder te laten draaien…

Nodig voor een fijne kooksessie:

menuetten van Mozart (grof gezegd, 17e eeuwse dansmuziek)

• half om gehakt

• grof geraspte grillkruiden

• groenteresten

• misschien een bouillonblokje

• zout en peper

Bereiding:

Gehakt en grillkruiden stevig mengen en draaien maar. Het water in de pan kookt al en gooi al die balletjes in het kokende water. Zachtjes laten koken, ze komen vanzelf boven drijven en dan zijn ze klaar om in de soep te worden gegooid. Menuet nummer 5 draait verder.

De soep? Die maak ik altijd zelf van allerlei resten van groentes die ik overhoud. De bladeren van de bloemkool, de harde kernen van witlof, bloemkool en broccoli, de uiteinden van bleekselderijstengels. Koken met water, wat verse kruiden erbij doen, misschien een groentebouillonblokje ( indien nodig!), wat peper en zout en pruttelen maar…

Menuet nr 10 van Mozart klinkt door de kamer, terwijl ik deze groenteprut met de staafmixer pureer en dan werp ik tenslotte mijn Mozart kugeln in die massa. Mag ik deze dans van u?”

Ineke,de Vries-Vlaskamp, wat een feest, natuurlijk, wij zwieren een keer in jouw keuken. Meer, meer!