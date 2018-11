De duurste Alfa Romeo 33 van Nederland

Amsterdam - De Alfa Romeo 33 S 1.7 16V QV Permanent 4 is een extreem zeldzame uitvoering van de typisch Italiaanse hatchback. Het is de ultieme sportversie van de 33 met vierwielaandrijving om de felle kracht van de geliefde 1.7 16V boxermotor goed op het asfalt te krijgen. Dit is de duurste 33 van Nederland en niet zonder reden. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst legt in een nieuwe aflevering van Peters Proefrit uit waarom dit een collectors item voor de echte Alfist is.