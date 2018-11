Recept van de dag: aardappels met ui en paprika

1 / 2 1 / 2

“Beste broer, jij hebt al eens bericht over die wonderbaarlijke dis met de naam Papas a lo pobre. Ruim in olijfolie gesmoorde aardappelschijfjes in hompjes eigenlijk met wat ui, groene paprika, wat knoflook uiteraard en dat was het al. Een stukkie brood om wat te soppen, of te dippen. Als je dan nog een eitje van onder de kip van de buurvrouw, weet te fiksen, in diezelfde olie, als spiegeleitje erbovenop dan heb je een echte maaltijd! Deze is zelfs supersmakelijk.”