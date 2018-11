Parttime praktijkopleider: ’Elke drie jaar een nieuwe auto’

Naam: Karlijne van Ammers (34), Oostzaan

Beroep: praktijkopleider

Netto inkomsten: 1860 euro

Vaste lasten: 815 euro

Sparen: 100 euro

Toen & nu

„Tien jaar lang draaide ik onregelmatige diensten als senior verpleegkundige in een ziekenhuis. Ik werkte 36 uur en was vaak op feestdagen van huis. Mijn partner werkt ook onregelmatig. Prima als je geen kinderen hebt, maar wij hebben een tweeling van bijna vier jaar. Voorheen werkte ik dan bijvoorbeeld met de kerst en hij met oud en nieuw, waardoor we altijd dagen misten waarop je juist bij elkaar wilt zijn. Nu werk ik 24 uur als praktijkopleider in een ander ziekenhuis. Minder uren, maar het verdient op zich goed. In mijn vorige baan gaf ik ook nog les en kreeg ik onregelmatigheidstoeslag, dus uiteindelijk ben ik er wel op achteruit gegaan.”

Budget

„Ik heb het zo naar mijn zin op mijn werk en meer tijd doorbrengen met mijn kinderen is waardevol, maar ik merk het aan ons budget. We redden het, maar we kunnen minder sparen en komen niet goed meer uit met de bedragen die we op de gezamenlijke rekening storten. Vooral doordat ik een bepaalde luxe gewend ben en daar heb ik nu het inkomen niet meer voor. Een extra broek of shirtje voor de kinderen, naar een speelparadijs, luxe broodjes bij de bakker, eens uit eten... Ongemerkt gaat er soms toch te veel uit.”

Overzicht

„We hebben nu geen goed overzicht, waardoor we misschien meer uitgeven dan we zouden moeten doen. Mijn vriend heeft een Excelbestand gemaakt dat we vanaf januari willen gaan bijhouden. Dan kunnen we zien of we iets moeten veranderen in ons uitgavenpatroon, waarop we kunnen bezuinigen en welke buffer realistisch is. Ik wil heel graag elke maand 100 à 200 euro voor de onverwachte uitgaven opzij zetten, maar dat lukt niet altijd.”

Financiële misser

„In mijn kledingkast hangt van alles wat ik in de uitverkoop heb gekocht, maar wat ik niet vaak draag. Zonde om weg te doen, maar het zou beter zijn als ik me gewoon niet zo laat verleiden. Ik kan helemaal losgaan in de sales, sinds ik kinderen heb vooral op kinderkleding. Dan denk ik: dat shirt is nog maar 6 euro! Dat kan ik dan niet laten liggen, zeker niet als het enorm is afgeprijsd. Mijn vriend is daar veel minder gevoelig voor, dus als hij mee is, koop ik minder.”

Duurste aankoop

„Mijn allereerste auto was een nieuwe. Na een paar jaar kreeg ik een goede aanbieding om hem in te ruilen voor een nieuwe. Sindsdien koop ik elke drie, vier jaar een andere wagen. We hadden besloten om onze laatste niet te vervangen, maar zijn toch weer overstag gegaan. Het voelt goed. Toch was dit voorlopig de laatste nieuwe. Het kon nog van de buffer die ik in mijn vorige baan had opgebouwd, maar nu spaar ik er te weinig voor.”

Ik droom van...

„Een uitbouw aan ons huis, maar dat kost heel veel geld. Ons alternatieve plan is om een stuk van de garage bij de woonkamer te betrekken.

De badkamer is meer een moetje: die moet echt binnen een paar jaar worden vervangen, maar daar droom ik niet van. Een andere droom is reizen met de kinderen. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan omdat we ze te klein vonden. Als ze wat groter zijn, willen we graag ver weg: Zuid-Afrika, Amerika of misschien Australië!”

Meedoen? Mail naar VRIJ@telegraaf.nl