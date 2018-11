Natuurlijk is ’Loesje’ niet alleen van Toen, want Loesje bestaat nog steeds. En hoe: met een internationaal hoofdkantoor in Berlijn en vestigingen in meer dan 25 landen. Niet gek voor een clubje ’posterplakkers’ dat vandaag precies 35 jaar geleden werd opgericht in Arnhem door zes mensen uit diverse actiegroeperingen.

Kritiek en humor gaan hand in hand bij het collectief Loesje. Ⓒ foto’s Hollandse Hoogte

Anno 2018 loopt bijvoorbeeld de campagne ’Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs zijn’, oftewel: „Laten we vrijheid van meningsuiting niet gebruiken om anderen naar beneden te halen, maar om de maatschappij een mooiere plek te maken”, aldus de Loesje-site. Idealistisch volgens de een, wereldvreemd voor de ander, maar altijd onafhankelijk, areligieus, solidair en antiautoritair.

Veel lezers blijken een lievelingstekst te hebben die ze soms al jaren koesteren. Bea Britsia is zuinig op haar button met de uitspraak ’Geniet nooit met mate’. Bo Koning gaat voor ’Er is oorlog. En er komt niemand’. „Nooit zo’n goede anti-oorlogsspreuk gehoord!”

Ⓒ Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

In de jaren 80 waren actiegroepen vooral anti-alles, bozig en militant. Loesje was een verademing met haar humoristische spreuken die kritisch maar ook humoristisch waren. Raak met een knipoog. De luchtige naam Loesje was expres gekozen als tegenwicht voor de scherpte van de teksten.

Arnhemmer Karel Wittenburg weet te vertellen dat de allereerste poster verscheen ter gelegenheid van het vertrek van Molly Geertsema, commissaris van de koningin in Gelderland. In de straten dook de tekst ’Molly gaat. Loesje komt’ op.

Vooral de geheimzinnigheid rond het collectief zorgde voor veel aandacht (broodnodig in een tijd zonder sociale media). ’Ongrijpbaar Loesje laat de muren spreken’ kopte het Vrije Volk in de jaren 80. Loesje gaf zelf wat informatie vrij over haar geboorte: ’Prikacties bij Durex’.

De teksten van Loesje kom je overal in de stad tegen

Krantenbezorgster Jannie Bosvelt-Zweers is dol op ’Wil degene die mijn fiets heeft gejat, ook even mijn krantenwijk overnemen?’

In 1986 stortte Loesje zich op de politiek en deed mee aan de landelijke verkiezingen met onder meer de leus ’Streef onbekommert naar het ideale’ (ja, onbekommert met een T). Hoewel het een publiciteitsstunt was, werden er toch nog bijna 13.000 stemmen gehaald, te weinig voor een zetel.

Zuchtend verwijderen reinigingsmedewerkers posters van viaducten, elektriciteitskastjes en muren. Wie wordt betrapt, krijgt een boete. Maar daar weet Loesje raad mee. Uit gevoerde rechtszaken blijkt dat gemeenten in het kader van de vrijheid van meningsuiting één vrije plakplaats per 5000 inwoners moeten aanbieden. Dat gemiddelde wordt bijna nergens gehaald en dus laten rechters de plakkers vrijuit gaan. Loesje is niet van gisteren!