Bentley Continental GT Convertible is net zo stil als de Coupé

Nekverwarmers

Om de rit in de nazomer en op lange zwoele zomeravonden te veraangenamen levert Bentley wederom nekverwarmers in de voorstoelen. Naar verluidt produceren ze minder geluid dan op het vorige type. De temperatuur van de lucht kan hoger worden ingesteld dan voorheen. Voor wie maximaal open wilt rijden is ook stuurverwarming leverbaar, net als verwarmingselementen in de stoelen en armleuningen.

Lichter en stijver

Voor de carrosserie biedt Bentley tientallen lakken aan, maar voor de softtop is eveneens keuze uit tal van tinten. In totaal zijn er zeven verschillende kleuren. De fabrikant claimt dat de kale koets van de open vierzitter 20% lichter is in vergelijking met die van zijn voorganger, maar tegelijkertijd ook 5% stijver is. In vergelijking met de vorige editie staan de wielen verder naar voren, waardoor het mogelijk was om de motorruimte te vergroten en de neuspartij te verlagen. De GT Convertible is parallel aan de coupévariant ontworpen en ontwikkeld. Vandaar dat het percentage gelijke technische componenten hoger is dan bij de eerste twee edities. Zo is het ontwerp van de taillelijn van de GT Coupé afgeleid van die van de GT Convertible. Het is nu mogelijk om op de cabriolet 22 inch grote wielen -ook onderdeel van het Mulliner Driving Specification-pakket- te bestellen.

W12-motor

Bij de verkoopstart is er louter een W12-benzinemotor met vier turbo’s, directe inspuiting en cilinderuitschakeling leverbaar. Het immense blok kent een cilinderinhoud van 6,0 liter en produceert 635 pk en 900 Nm. De motor, gekoppeld aan een automatische achttrapsautomaat, brengt de vierwielaangedreven cabriolet in 3,8 tellen van stilstand naar 100 km/h. De opgegeven topsnelheid bedraagt 333 km/h.

Prijzen

Bentley zal de Continental GT Convertible volgend jaar op de markt brengen. De prijzen zijn nog niet bekend.

