’Huilend weg zonder kinderen’

NAAR VRIENDIN OP SINT EUSTATIUS

WIE: Anouk en Anne (beiden 30)

NAAR: Sint Eustatius

ACCOMMODATIE: appartement

TIJD: 1,5 week

REDEN: een vriendin opzoeken

Anouk: „Een vriendin die we van onze studie kennen, woont anderhalf jaar op Sint Eustatius. We hebben alle drie dezelfde studie gedaan, orthopedagogiek, en zij werkt daar als orthopedagoog. We wilden haar al een tijd opzoeken.

Zij huurt een appartement op een landgoed en wij kunnen in een van de andere appartementen verblijven.

We zijn heel benieuwd hoe zij daar leeft. Het wordt vooral bijkletsen, wijn drinken, van de zon genieten en van elkaar natuurlijk.

We hebben ons eerlijk gezegd nog niet echt in het eiland verdiept omdat we naar haar toegaan.

"’Eerste keer zover weg zonder de kinderen’"

We laten ons gewoon verrassen. In elk geval willen we de plekken zien waar zij komt en waar ze werkt. Verder gaan we natuurlijk naar het strand en de zee. Je schijnt daar prachtig te kunnen snorkelen en duiken.

Anne maakt veel vaker verre reizen, maar voor mij is het de eerste keer dat ik zo ver weg ga. Ik heb twee kleine kinderen, dus de laatste tijd blijven we helemaal wat dichter bij huis.

Dit wordt de eerste keer dat ik zolang zonder de kinderen ben. Ik moest even huilen bij het afscheid, maar ze zijn nog te klein om te beseffen dat ik op reis ga. Papa zorgt goed voor ze, dus dat komt goed.”

ECUADOR EN GALAPAGOS-REIS

WIE: Rika en Sipke

TERUG UIT: Ecuador & Galapagoseilanden

ACCOMMODATIE: hotels

TIJD: 18 dagen

REDEN: vakantie

’Vanwege rug- en nekproblemen kan Sipke geen grote afstanden reizen, maar we houden ervan om verre reizen te maken. We hebben voor deze reis gekeken naar een rondreis waarbij we niet al te lange stukken in één keer hoefden te doen. We hadden al van onze dochter gehoord dat Ecuador mooi en groen was.

Pas een paar weken voor vertrek hebben we geboekt. De rondreis was met een bus en alle hotels waren al geboekt, dus we hoefden verder niets te regelen. We hebben al eens eerder op die manier gereisd. Meestal boeken we een fly-drive, dan kun je op je eigen tempo reizen.

"’Andesgebergte vonden we heel bijzonder’"

Ecuador is inderdaad mooi. Niet de steden, wel de natuur. Het Andesgebergte vonden we heel bijzonder! Hele mooie kleuren, daar hebben we prachtige foto’s kunnen maken. Maar we hebben veel gereisd en dan ga je ook steeds meer vergelijken. Zo waren we daar op het hoogste punt op 4200 meter. Maar wij hebben al eens motor gereden op 5500 meter hoogte in de Himalaya!

Op de Galapagoseilanden voelde het pas echt als vakantie. Voor die tijd ben je vooral bezig met reizen van de ene stad naar de andere en rol je van de ene in de andere highlight. Daar was het lekker ontspannen. We hebben met onder meer zeeleeuwen, schildpadden en vissen gezwommen.”