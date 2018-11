Zo ziet Luxe met hoofdletter L eruit

Wie denkt aan Beiroet, hinkt mogelijk op twee gedachten: de Libanese hoofdstad die ooit bekendstond als het ’Parijs van het Midden-Oosten’ en de stad getekend door (burger)oorlogen. Beiroet is echter op de weg terug naar die Franse status van weleer. Mijn verblijf in het vijfsterren Hotel Le Gray bevestigt dit.

Hotel Le Gray ligt midden in het centrum van Beiroet, met de Romeinse opgravingen, de Blauwe Moskee en de Beirut Souks – een chic winkeldistrict waar de Amsterdamse P.C. bij verbleekt – om de hoek. Ook het hotel is chic, maar zonder dat het stijf wordt. In de strakke lobby met witte glanzende vloer, houten elementen en glas springt het ronde atrium in het oog. Zes verdiepingen hoog met eromheen de kamers. Bovenin zit Bar ThreeSixty, waar ik na inchecken een borrel haal en geniet van live jazz (elke donderdag) en een panoramisch uitzicht over Beiroet.

Er zijn meer extra’s op cultureel gebied. Zo is er een eigen expositieruimte in de kelder met wisselende tentoonstellingen. Het hele hotel hangt trouwens vol met kunst. Ook in mijn kamer, die van alle gemakken is voorzien; minibar, koffiezetapparaat (vers), badjas, slippers, usb-poorten, een kluisje en strijkfaciliteiten... Het bed ligt heerlijk en en de kussens zijn precies goed. Onder die regendouche kan ik wel uren blijven staan en badderen met een tv-scherm voor je neus is ook niet verkeerd.

Eten bij Le Gray – heel belangrijk – is eveneens dik in orde. Voor een kopje koffie, thee en zoetigheid is er Gordon’s Café op de begane grond. En in het eigen restaurant Indigo on the Roof is een culinair feestje met Mediterrane, Europese en Aziatische invloeden. Dat is ook de locatie voor het ontbijt en (!) Sunday Brunch. Om vervolgens aan de andere kant een vefrissende duik te nemen in de infinity pool. Luxe met hoofdletter L.

In ’t kort

Interieur

Strak en modern, met houten elementen en veel kunst.

Ligging

Centraal gelegen in downtown Beirut.

Service

Het relatief jonge personeel is uiterst professioneel.

Praktisch

Het hotel heeft een (betaalde) ophaaldienst voor de luchthaven.

Kamerprijzen vanaf €300 per nacht.

legray.com