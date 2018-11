Vermiste hond legt ruim 2000 kilometer af

Eigenaar Willis is ervan overtuigd dat zijn 16-jarige dochter Zion de hond huiswaarts liet keren. Ze overleed in 2015 bij een schietpartij en had een speciale band met het huisdier. „Ik denk dat Zion hem thuisbracht”, zegt de 47-jarige Willis tegen The New York Post. ’’Daar is waar hij hoort, bij ons.’’

Hereniging

De hond met felblauwe ogen werd afgelopen maand gevonden door de familie Varrill, net iets buiten Tampa in Florida. Het gezin kon eigenaar Willis traceren en reed de husky naar de Baltimore. Vanuit daar werd het dier door een vriend van de eigenaar naar New Jersey gebracht. Na een flinke reis kon zijn baasje uit Brooklyn het dier weer in de armen sluiten. Daar lag als welkomstcadeau een dikke kalkoenpoot op hem te wachten.

Waarom het dier wegliep en wat er in de tijd van de vermissing met de hond gebeurde, is niet duidelijk.