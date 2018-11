Auto van het Jaar 2019: Dit zijn de finalisten!

Ook op de grid voor de ‘finalerace’ om de titel Auto van het Jaar 2019 staan de Citroën C5 Aircross, Ford Focus en Mercedes-Benz A-Klasse en Peugeot 508. Dit was het eerste verkiezingsresultaat nadat 60 juryleden (waaronder Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma en nog twee andere Nederlandse juryleden) hun stem uitbrachten. Deze eerste stemronde werd gehouden na de grote Tannistest waarbij de kandidaten in het uiterste Noorden van Denemarken zij-aan-zij getest werden. Testonderdelen waren onder andere de beruchte Elandtest, maar ook de automatische noodremsystemen kwamen aan bod.

Exotische kandidaten

Deze Tannistest is een extra test voor de juryleden die deze auto’s al eerder individueel in hun normale journalistieke praktijk getest hebben. Opvallende, exotische kandidaten op de longlist waren dit keer de Lamborghini Urus, de Aston Martin Vantage, maar ook de Mercedes-Benz G-Klasse. Die haalden de finale niet, net als de vooruitstrevende Hyundai Nexo, de enige waterstofauto. Van de twee elektrische auto’s ging alleen de Jaguar I-Pace door naar de laatste ronde, de Nissan Leaf haalde de finale niet.

Fred van der Vlugt

De Auto van het Jaar-jury beoordeelt de auto’s op alle mogelijke onderdelen, zoals design, comfort, veiligheid, verbruik, prestaties, functionaliteit, milieuvereisten, rijplezier en prijsstelling. Value for money en technische innovatie zijn daarbij in het bijzonder belangrijke factoren. De finalist die op al deze punten het beste scoort, zal op 4 maart 2019 tijdens de Autosalon van Genève tot winnaar uitgeroepen worden. Voor het in 2019 zover is, zal er nog een laatste test plaatsvinden op het UTAC-CERAM testcircuit in het Franse Mortefontaine. De Auto van Jaar-verkiezing ontstond in 1963 op initiatief van de toenmalige hoofdredacteur van Autovisie, Fred van der Vlugt.

