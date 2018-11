Simpel en gezond: bloemkool-tartaar-pasta

Bekijk ook: Surinaamse B B met R

Nodig voor 2 personen:

• olijfolie

• ¾ bloemkool in kleine roosjes losgesneden

• 2 tartaartjes

• 250 gr pasta

• 50 gr licht belegen kaas, geraspt

• 2 scheuten groene tabasco

• 2 theel kappertjes

• zwarte peper

Bereiding:

De wok heet laten worden. De bloemkool in kleine roosjes losgesneden. Alles van de bloemkool is eetbaar, de stam kan je schillen en in blokjes snijden. Alles in de wok. Een ruime scheut olijfolie en met goed omscheppen bakken. Doe er meteen de tartaar bij, die bak uiteindelijk rul. Groene tabasco is een geniaal product, met een iets pittige azijnachtige smaak. Een scheut erbij. Geloof me nou, rood is heet, groen is smaakversterker. Kappertjes, er staan altijd kappertjes in de koelkast. Erbij. En een stukje prachtige schapenkaas.

Giet een klein beetje van het kookvocht van de pasta bij de bloemkool. Dan de rest van de gekookte pasta erbij. Schep om, vuur hoog, kaas erover, deksel op de wok en laat gaar stomen. Door de kaas is het vast al zout genoeg, beetje zwarte peper nog en klaar. En in het glas? Mild moet het zijn, zacht, strelend. Maar met een beetje citrus voor de pit. Ik denk aan de Mild Ale van de Amsterdamse brouwerij De Prael. En maar 3% alcohol. Een prachtig voorbeeld van het nieuwe bier. Zo hoort het aan tafel!