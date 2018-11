’Hoe krijg je diarreevlekken uit je lakens?!’

Barstjes

Ilse schrijft: „In mijn wastafel in de badkamer zijn kleine barstjes ontstaan.”

Zamarra: „Je kunt de barstjes opvullen, dan worden ze ook niet meer vies. Bij de bouwmarkt zijn reparatiemiddelen verkrijgbaar zoals de Alabastine sanitair-reparatiekit.”

Stuifmeel

Veel tips over stuifmeelvlekken. Anita Stoop, Rineke, J, den Haan, C. Wagenaar en H. ter Horst adviseren om het kledingstuk af te borstelen en in de felle zon te leggen. Thérèse Hansen gebruikt een zacht gezichtsborsteltje. Lidy de Feij-Helmink wrijft met witbrood over de stuifmeel.

Poep

De Vries: „Hoe krijgen we diarreevlekken uit lakens en bedovertrek?”

Zamarra: „Laat het beddengoed weken in een sopje van water met een paar scheppen zuurstofbleekmiddel (Oxi action) en daarna wassen in de wasmachine.”

Waas

Atie Koppelrath: „Ik krijg mijn nieuwe ramen niet schoon met azijn en ammonia.

Op aanraden van de uitvoerder afwasmiddel geprobeerd, nog steeds een waas op de ramen.”

Zamarra: „Een veelvoorkomend probleem dat vaak goed is op te lossen met het middel HK250. Via verweerde-ramen.nl kun je een proefmonster bestellen.”

