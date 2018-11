Is dit de Japanse Mercedes?

’Het kenteken van mijn Toyota Cressida Sedan De Luxe is afgegeven op 9 juni 1979. Ik kocht hem nieuw bij de Toyota-dealer in Goes, met bruine lak, een beige interieur en een 2,0-liter motor. Officieel heet het model RX30 sedan.

Toen ik hem kocht, had ik niet gedacht dat ik hem zo lang zou houden. Sinds 1979 hebben we samen een avontuurlijk leven geleid. Vroeger reden we met de kinderen achterin en de caravan aan de trekhaak door heel Europa. Smalle bergweggetjes, langs diepe ravijnen en over hoge bergen: de Cressida gaf geen krimp. Behalve die ene keer met de caravan in de Pyreneeën, toen de koppakking begon te lekken. De dealer vond het ontzettend vervelend. ’Mag gewoon niet gebeuren”, zeiden ze, en het is perfect opgelost.

"’De Cressida is een onverslijtbare auto’"

Ik heb altijd geïnvesteerd om de auto in een goede staat te houden. Toen de randen van de portieren en de achterschermen begonnen te roesten, heb ik dat door een vakkundige plaatwerker laten herstellen. Sommigen noemen de Cressida een Japanse Mercedes. Ik ga een stap verder: hij is beter dan een Mercedes. Het is een onverslijtbare auto. Na 367.000 kilometer loopt de motor als een naaimachine en zelfs de bekleding is nog in een uitstekende staat. Ik heb eerder de allereerste Toyota Corolla gehad en na de Cressida volgden een Carina en een Camry. Met die laatste heb ik 400.000 kilometer gereden. Probleemloos, uiteraard.

De afgelopen vijftien jaar heeft de Cressida in een droge opslag gestaan. Ik kon er geen afscheid van nemen, maar nu moet het er toch eens van komen. Ik word er niet jonger op en ik wil ook goed voor de Camry zorgen. Japanners bouwen de beste auto’s ter wereld. Een Europese auto zou ik zelfs gratis niet willen hebben.”

