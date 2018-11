Een leven zonder boot is voor Bianca (41) geen optie meer

„Ik groeide op in Roermond en omstreken, altijd in de buurt van water. Ik lag graag aan het water of zwom erin. Varen was een ver-van-mijn-bedshow; een eigen boot leek me alleen weggelegd voor rijke mensen. Totdat ik mijn vriend Ton leerde kennen. Hij is opgegroeid op de surfplank en droomde er altijd van om een boot te kopen als hij met pensioen zou zijn. Toen overleed zijn vader en dacht hij: ’Ik moet het nu doen voordat het te laat is’.

Hij knapte een kajuitboot op en later kocht hij een speedboot. Leuk, zo’n snelle boot, maar uiteindelijk wilde hij er toch eentje waarop hij kon slapen. Samen zochten we een motorboot.

De eigenaar was 25 jaar geleden begonnen te bouwen. Hij had tekeningen van de Van de Stadt gekocht en was aan de slag gegaan. Maar omdat zijn vrouw slecht ter been werd, besloot hij van de zeilboot een motorjacht te maken. Hij bouwde er een extra kajuit bij. Ondanks het harde werk heeft hij het niet kunnen afmaken. Toen wij de boot op Marktplaats vonden, bleek de eigenaar dementerend te zijn. Hij had het zwaar met afscheid nemen, want het was zijn levenswerk.

Wij waren meteen verliefd, het model is zo uniek. Geen zeiljacht meer – dat zou het, met wat aanpassingen, nog kunnen worden – maar ook niet alleen een motorboot. Mijn vriend heeft er een hele winter aan geklust. Toen ging de boot voor het eerst, na al die jaren, het water in!

In het voorjaar en de zomer zijn we er elke vrije minuut. In principe kan ik overal mijn werk doen, dus het voelt als een tweede huis én kantoor. Als we aanleggen, klap ik mijn laptop open om wat werk te doen. Maar als we varen, sta ik ’uit’ en is het puur ontspannen. Op het water zijn vind ik nu veel leuker dan eraan of erin. Vooral vanwege dat vrije gevoel en dat je de omgeving van een hele andere kant ziet. Een leven zonder boot is geen optie meer.”

Eigenaar

Bianca Simons (41), business mindset coach

Bootmerk en -type

Van de Stadt Vita 30

Werf (gebouwd bij)

Jarenlange zelfbouw

Motor

Mitsubishi diesel 35pk

Geschatte waarde

20.000 euro

Mooiste reis

„Varen met familie.”

Toekomstplannen

„Een grotere motorboot.”