Top 10 vakantiebestemmingen: hier reizen Nederlanders naartoe in 2019

Trending

Vliegticket- en hotelzoekmachine Momondo zocht het allemaal uit. Egypte, Kenia en Georgië blijken het afgelopen jaar de drie ’nieuwe’ favoriete vakantiebestemmingen. Op het internet werd naar die landen veelvuldig gezocht.

Zowel Egypte als Kenia namen 171% in populariteit toe ten opzichte van 2017. Ook de populariteit van Georgië nam flink toe. Azië is goed vertegenwoordigd op de lijst van trending bestemmingen met Cambodja, Singapore en de Filipijnen als nieuwe favorieten.

Populair

De Thaise hoofdstad Bangkok is in 2018 de populairste bestemming onder Nederlanders met een gemiddelde prijs van 616 euro voor een retourvlucht. Daarnaast staat Denpasar, de hoofdstad van Bali, in de top 3 met gemiddeld 675 euro voor een retourticket.

Populaire bestemmingen die dichter bij huis liggen zijn Istanbul, Londen, Lissabon en de twee Spaanse steden Barcelona en Malaga. Ook is New York dit jaar een aantrekkelijke stedentripbestemming door de gemiddeld lage prijzen voor een retourticket (377 euro).

Voordelige bestemmingen

Een weekendje heen en weer naar Londen kost gemiddeld 85 euro. Ⓒ Shutterstock / phil12

Vliegtickets naar veel Europese steden waren dit jaar aantrekkelijk geprijsd voor Nederlanders. Wie graag een citytrip maakt, kon uit een flinke lijst met bestemmingen kiezen die gemiddeld tussen de 100 en 150 euro per retourticket kostten.

Een weekendje heen en weer naar Londen kon voor gemiddeld 85 euro en retour naar Milaan en Praag kon gemiddeld voor minder dan 120 euro.

Buiten Europa staan twee bestemmingen in Marokko in de top 3 van goedkoopste bestemmingen: zowel vliegtickets naar het levendige Marrakesh (254 euro) als het zonovergoten Casablanca (382 euro) waren dit jaar aantrekkelijk geprijsd.

Ontdekken

Voordat we aan 2019 beginnen is het interessant om te analyseren waar Nederlanders dit jaar naartoe zijn gevlogen. Terwijl bestemmingen als New York en Londen regelmatig in lijstjes met populaire bestemmingen staan, is het opvallend dat Nederlanders ook steeds meer van de wereld willen ontdekken gezien de populaire en trendingbestemmingen in Azië en Afrika.

Top 10 trending landen wereldwijd in 2018: t oename zoekacties vergeleken met afgelopen jaar (%)

1. Egypte 171%

2. Kenia 171%

3. Georgië 169%

4. Ghana 165%

5. Cambodja 161%

6. Chili 148%

7. Cyprus 148%

8. Filipijnen 130%

9. Curaçao 130%

10. Singapore 128%

Top 10 popualairste steden wereldwijd 2018 (inclusief gemiddelde prijs retourvlucht)

1. Bangkok €616

2. Istanbul €230

3. Denpasar €675

4. New York €377

5. Londen €85

6. Lissabon €173

7. Barcelona €144

8. Malaga €191

9. Caïro €398

10. Los Angeles €511

Top 10 goedkoopste steden om naartoe te vliegen in 2018 (inclusief gemiddelde prijs retourvlucht)

Dichtbij

1. Londen €85

2. Milaan €115

3. Praag €117

4. Berlijn €122

5. Stockholm €127

6. Kopenhagen €128

7. Barcelona €144

8. Palma de Mallorca €144

9. Boedapest €149

10. Madrid €151

Verder weg

1. Marrakesh €254

2. New York €377

3. Cassablanca €382

4. San Francisco €390

5. Caïro €398

6. Dubai €427

7. Miami €484

8. Toronto €491

9. Johannesburg €550

10. Hong Kong €595

Bron: Momondo.nl