Filmrecensie: ’Becoming Astrid’ ✭✭✭✩

Heel even krijgen we de beroemde auteur en bedenker van eigenwijze kinderboekenhelden als Pippi Langkous, Emil van de Hazelhoeve en Karlsson van het dak te zien als bejaarde: in haar werkkamer, terwijl zij fanmail doorneemt van haar jonge lezers. Maar al snel neemt de Deense regisseur Pernille Fischer Christensen ons mee naar Lindgrens jeugd. Waarin Astrid zich als tienerdochter in een groot en gelovig boerengezin een eigenwijs buitenbeentje toont, die met donderpreken over Sodom en Gomorra slechts de draak kan steken.

Actrice Alba August maakt in dit onberispelijke kostuumdrama indruk als de jonge Astrid, die haar vroeg getoonde schrijftalent beloond ziet worden met een baantje bij de lokale krantenuitgever (Henrik Rafaelsen). Ze krijgt een verhouding met haar veel oudere baas en raakt zelfs zwanger van hem. Dat zij hun kind in het buitenland moet laten opvoeden om hem gevangenisstraf wegens echtbreuk te besparen, trekt een wissel op haar en hun relatie.

Het zijn ervaringen die Lindgren opstandig, onafhankelijk en zelfbewust maken: karaktertrekken die we later ook in veel van haar boekenpersonages terugzien.