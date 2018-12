Filmrecensie: ’The Grinch’ ✭✭✭

Ook de digitaal geanimeerde Grinch is eropuit het kerstfeest van het Who-volkje grondig te verstieren.

De Amerikaanse kinderboekenschrijver en -illustrator Theodor Seuss Geisel bedacht de groene griezel in de jaren 50, Jim Carrey gaf diens schepping ruim veertig jaar later gestalte in Ron Howards How The Grinch stole Christmas. Nu is er een nieuwe, digitaal geanimeerde verfilming.