Filmrecensie: ’Beautiful boy’ ✭✭✭✩

De Belg Felix Van Groeningen, regisseur van De helaasheid der dingen en het voor een Oscar genomineerde The broken circle breakdown, maakt zijn Engelstalige debuut met het door Brad Pitt geproduceerde Beautiful boy. Hij baseerde zich daarbij op twee boeken: de memoires van journalist David Sheff én die van zijn zoon. Nic omschrijft zijn eerste ervaringen met drugs in de film als ’het beste gevoel dat ik ooit heb gehad’. En daar helpt geen lieve vader tegen.

Wat volgt is een bekend verhaal. zeker voor mensen die zich ooit in de gevolgen van drugsverslaving hebben verdiept of een boek als Christiane F. of De moeder van David S. hebben gelezen. Hoeveel wederzijdse liefde er ook is tussen ouder en kind, een verslaafde wil vooral ’scoren’: gebruiken. Ook als-ie daarvoor moet liegen en bedriegen.

Vasthouden helpt niet. Loslaten is de enige optie, hoe zeer dat ook ingaat tegen het ouderlijke beschermingsinstinct. In de - soms ijdele - hoop dat de junk zich uiteindelijk zélf aan zijn verslaving zal weten te ontworstelen. Onder de sensatie-mijdende regie van Van Groeningen maken de sterk acterende Steve Carell en het jonge talent Timothée Chalamet (Call me by your name) volkomen invoelbaar wat dat voor hun personages moet betekenen.