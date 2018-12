Filmrecensie: ’Niet schieten’ ✭✭✭✭

Keihard is de opening van deze film over de gruwelijke overvallen die de Bende van Nijvel pleegde in de jaren 80. De Vlaamse regisseur Stijn Coninx (Daens, Marina) baseerde zich op het boek van een overlevende, die hier als negenjarig jongetje een bijrol krijgt. Niet schieten legt de aandacht bij zijn opa, met voelbare woede en angst gespeeld door Jan Decleir. Hij moet voor z’n verweesde kleinzoontje zorgen en wil vooral de daders pakken. Maar daarbij wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Verzekering, politie, rijkswacht; grote instanties hebben geen boodschap aan persoonlijk leed.

Coninx heeft dat wel. Over een tijdsspanne van dertig jaar laat hij zien op welke schaal er in België machtsmisbruik is gepleegd, en wat dat bij een jongen en zijn opa aanricht. Zelfs met een pittige speelduur van tweeënhalf uur gaat dat nooit slepen, met name dankzij Decleir. Viviane de Muynck had intussen als stilletjes lijdende oma wel meer aandacht mogen krijgen.