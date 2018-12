Recept van de dag: soep met balletjes en groente

Nodig voor 4 personen:

• 1 fikse schenkel

• 2 à 3 mergpijpjes

• 300 gr kalfsgehakt

• kruidnagel, peperkorrels, saffraan, foelie

• 3 bouillonblokjes

• 500 gr soepgroente

• bosje peterselie

• oventemperatuur 100 °C.

Bereiding:

Breng de schenkel en mergpijpjes met de bouillonblokjes en 1 ½ liter water aan de kook. Doe de kruidnagel, peper, saffraan en foelie in een thee-ei, en hang of leg deze in de soep. Laat de soep een halve dag trekken in de oven. Meng het gehakt met kruiden, zoals je gewend bent, en draai hier balletjes van. Haal het merg uit de mergpijpjes. Fruit in een pan de groente in dit merg. Snijd het vlees in stukjes. Zeef de bouillon.

Voeg de balletjes en de groente toe. Zet de pan met deksel ongeveer een kwartier in de oven en laat alles ’een huwelijk aangaan’. Snijd de peterselie fijn en voeg deze op het laatste moment toe.

Dien de soep gloeiendheet op, natuurlijk met muziek. Bach?