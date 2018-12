’Aanpassen aan cultuur in buitenland heel normaal’

Of u nu een reis naar een ver land maakt of in Europa blijft, er zijn altijd wel gebruiken en tradities die verschillen van de Nederlandse. Dat kan gaan om kledingvoorschriften, etiquette of wellicht over wat op uw bord belandt...

De meesten van u vinden het normaal om je van tevoren in te lezen over lokale gebruiken. Zo schrijft Piet Schuring dat je in Zuid-Korea zonder problemen een boer kunt laten. Sterker nog: het is daar juist een teken dat het lekker smaakt.

Elly Ouwekerk denkt daar net zo over: „Ga je naar Spanje, dan hoef je je amper aan te passen, maar in Japan is dat anders. Geef bijvoorbeeld nooit fooi in Japan, dat is beledigend”, waarschuwt ze.

Een Japans huis betreden in je schoenen is ook niet netjes. Ouwekerk: „Laat schoenen voor de deur en stap in slippers. Maar let op: laat die weer staan voor de badkamer en stap in de badkamerslippers.”

Bijna overal ter wereld is het bedekken van je schouders en enkels in een tempel, moskee of synagoge verplicht. „Hiermee toon je niet alleen respect voor de lokale bevolking”, schrijft Joks van Veen. „Het beschermt ook nog eens tegen de zon.”

Mocht u toch niet van alle gewoonten en gebruiken in een vakantieland op de hoogte zijn, dan heeft John van Cleef een goede tip: „Soms volstaat het gewoon om wat woorden in de taal van uw vakantieland te leren. Mocht u dan toch een flinke flater slaan, dan kun je je in ieder geval verontschuldigen tegenover de bevolking.”

Eet smakelijk

Ik heb altijd geprobeerd op mijn verre buitenlandse reizen vooraf informatie over bijvoorbeeld kerk-, tempel- of synagogebezoek te vergaren. In Korea is bijvoorbeeld een boer laten tijdens het eten kennisgeving dat het eten lekker smaakt. Schoenen uit tijdens een bezoek aan tempel of moskee is niet meer dan fatsoenlijk. En de koning beledigen? Doen we hier in Nederland toch ook niet?

Piet Schuringa

Gracias

Als ik op vakantie ben, doe ik mijn best eerst iets te lezen over lokale gebruiken. Verder probeer ik ook wat basiswoorden uit de taal te leren. Al is het maar ’dank u wel’ en ’hallo’. Op die manier toon je respect voor hun cultuur en gebruiken. Als een iemand uit het buitenland hier op bezoek komt, willen wij toch ook dat zij zich aanpassen?

Johannes Mulder

Bedekken

Naar Bali neem ik uit voorzorg een lange jurk en wikkelrok mee, uit respect bij betreding van tempels. Ik bedek zelf ook mijn schouders en decolleté in het openbaar. Dit voorkomt ergernissen van de bewoners op het mooie eiland.

Pauline van Esch

Geboorte-eiland

Regelmatig ga ik naar Java, mijn geboorte-eiland. Ik zorg ervoor dat ik altijd goed gekleed ga. Ik draag T-shirts met een mouwtje en geen spaghettibandjes. Ook draag ik geen korte broeken of rokken. Met mijn kleding toon ik respect en het beschermt me ook nog tegen de zon, want zon op de blote huid geeft veel meer hitteklachten dan zon op kleding.

Joks van Veen

Te gast

Het is leuk dat de plaatselijke bevolking merkt dat je je best doet om je aan te passen. Leer er wat woorden bij in hun taal en je krijgt de beste service. Uiteraard ga je wel eens de mist in. Maak je excuses in hun taal en het leed is meestal snel geleden. Het belangrijkste is respect en om te onthouden dat je gast bent in hun land.

John van Cleef

Met stokjes

Wat als men in Japan sprinkhaan en larven serveert? Dan pak je je stokjes en je eet ze op. Ze bleken nog te smaken ook.

Elly Ouwerkerk

