Winterwonderboot

In de winter is het rustig op het water en is de natuur op haar puurst. Dan is het fijn als je lekker door kunt varen. Het meest geschikt daarvoor is een stoere, onderhoudsarme Scandinavische boot. De Alukin Cabin 750 heeft de uitstraling van een patrouilleboot voor de politie of de reddingsbrigade. Ze worden in Norrtalje, een uurtje boven Stockholm, gebouwd op een relatief jonge werf.

Dat de boot van dik zeewaterbestendig aluminium is gemaakt, biedt een aantal voordelen, Het maakt de boot vrijwel helemaal onderhoudsvrij en daar komt bij, het is milieuvriendelijk, want aluminium is goed recyclebaar. Ook zijn boten van dit materiaal gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de klant.

De geteste Alukin Cabin 750 heeft een open voordek met een hoog vrijboord en dat maakt de boot bijzonder geschikt voor sportvissers. Je kunt het voordek ook in een gesloten versie bestellen zodat je 2,5 meter meer binnenruimte hebt. De industriële afwerking is zoals je verwacht van een no nonsensboot voor stoere watersporters. De uitstraling wordt versterkt door het gebruik van traanplaat op de vloeren en op de gangboordenplus de dikke rubberen stootrand buitenom. De casco’s zijn solide in elkaar gelast, waarbij degelijkheid een belangrijker rol speelde dan verfijnde details. Met een totaal beladen gewicht van ca 1600 kilo is de Alukin nog goed trailerbaar.

De aluminium romp van deze ‘all weather-boot’ maakt het mogelijk om het hele jaar door te varen. Daar komt bij dat de effectieve verwarming binnenin je bij laat komen van de eventuele kou buiten. De modellen zijn verder goed doordacht. Dat merk je aan de opstapbeugels bij de boeg en de driedubbele ruitenwissers. De voorruit van de cabine is negatief geplaatst, zodat deze in de golven minder water vangt. Op zomerdagen is het fijn dat je een simpel schuifdak in de 1,90 m. hoge cabine hebt, dat met een simpel klittenbandje verankerd wordt. Achter de goed geveerde stuurstoelen is in de breedte een groot bed te maken. De luiken zijn met eenvoudige knevels afgesloten, niet heel elegant, maar praktisch in het gebruik.

Aan de spiegel hangt een splinternieuwe 250 pk Mercury. Voor dit model Alukin is keuze uit buitenboordmotoren van 150 tot 300 pk. De geteste 250 pk V-8 is een moderne, enorm stille motor, die explosief reageert als je het gas opendraait. Met deze degelijke Zweed is het een genot om over de golven te springen en superstrakke bochten te draaien. Deze Alukin vaart als het spreekwoordelijke scheermes, waarbij je de boot in scherpe bochten haast plat op de zij door het water kunt jagen. In de dikke deining op de Nieuwe-Waterweg merk je dat het een snelle en degelijke boot is met fantastische gebruiksmogelijkheden. De top is 47 knopen, bijna 90 km per uur. Standaard is de Alukin Cabin 750 verkrijgbaar vanaf €65.000 incl. btw. De V8 van Mercury kost ongeveer 26k, dus de totaalprijs van de set ligt rond de 90 mille. Daarvoor heb je een stoere winterwonderboot, waarmee je het hele jaar door maximaal vaarplezier kunt hebben.

Rapportcijfer: 7,9

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & ruimte ✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/Kwaliteit ✭✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 7,50 m.

Breedte: 2,34 m.

Diepgang: 0.45 m.

Waterverplaatsing: 1300 kg zonder motor, beladen ca 1600 kilo

Motorisering: 150-250 pk

Prijs vanaf: €65.000 ex motor. Getest ca €90.000

Meer informatie op www.outboardshop.nl