Chocoladefabriek met achtbaan naar Zaandam

De grote publiekstrekker van het ’attractiepark’ moet de achtbaan worden. Deze leidt de bezoeker langs de verschillende afdelingen van de fabriek.

Door de deuren voor bezoekers open te stellen wil de fabrikant het publiek laten zien hoe het product van ’boon tot reep’ tot stand komt. De gemeente Zaanstad steunt het initiatief en hoopt door de vestiging van de nieuwe fabriek van de Achtersluispolder een levendig woon-werkgebied te kunnen maken.

Impuls door pretpark

„Tony’s Chocolonely kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Achtersluispolder en alleen al daarom juichen wij dit initiatief toe en helpen we het verder”, zegt wethouder Gerard Ram van MAAK.Zaanstad in het persbericht. Ook hoopt de gemeente dat de komst van het ’pretpark’ een impuls is voor het realiseren van een fietsbrug naar Amsterdam.

In de komende zes maanden moet het duidelijk worden of de komst van het park definitief mogelijk is. Hiervoor moet de fabrikant aan meerdere eisen van de gemeente voldoen. Eerdere plannen voor het pretpark in Amsterdam gingen niet door, maar voor de chocoladefabriek in Zaanstad lijken de eerste contracten al getekend.