Recept van de dag: oestersoep

Tijdens een onvergetelijke culinaire lezersreis door Ierland kwamen we terecht bij de onlangs opnieuw opgestarte oesterfarm DK Connemara Oysters. 9 november 1893 kreeg de farm al een vergunning, maar werd ook een halve eeuw verwaarloosd. Het blijkt een goeie plek want de oesters zijn vol vlees en bijna zoet. Wie is hier een mazzelaar? Gisteren stond er een koerier aan de deur met een doosje. Want ze zijn nu ook te koop in Nederland! En ik kreeg een boek, Oyster Gastronomy. Nu dacht ik iets van het bereiden van oesters te weten maar dat blijkt een vergissing. Maírín Uí Chomaín en Michael O’Meara weten dat wel. Vele pagina’s intens genoegen.