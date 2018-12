’Advocaten stonden in de rij om Jos B. te verdedigen’

Ⓒ paul tolenaar

Een tweeling in toga. De 65-jarige broers Hans en Wim Anker ergeren zich groen en geel aan cowboys in hun vak. “Advocaten die zelf verdachten benaderen en niet wachten tot ze gebeld worden. In de zaak Jos B. hadden meteen na zijn arrestatie al zes advocaten contact gezocht met de Spaanse advocaat. Een schande voor ons beroep!”