48 uur in Macau: op deze verrassende plekken moet je geweest zijn

SHOPPEN

Variatie

Rua de São Paulo, bij de ruïnes van de St. Paul kathedraal, biedt talloze bekende en minder bekende zaken. Kledingwinkels afgewisseld door bakkerijtjes met lokale zoetigheid. Mooi verpakt en je mag het allemaal proeven.

Vers

In de grote markthal Mercado de São Domingos vind je kleding, schoenen, huisdecoratie, kruiden, snacks, exotisch fruit en groenten. Bovendien schappelijk geprijsd. Adres: R. Sul do Mercado de São Domingos

Gokken & shoppen

Wie in Las Vegas is geweest, weet: in The Venetian (5) is het altijd goed weer. De gratis shuttle haalt je in het centrum op en zet je voor het casino/hotel af. Waag een gokje, maak een tocht in de gondel langs de winkels van onder meer Gucci, Prada en Mango in het overdekte winkelcentrum. Adres: Estrada da Baia de Nossa Senhora da Esperanca

GENIETEN

Portugees

Voor een goede Portugese keuken neem je de bus naar Fernando’s op het strand van Coloane. Gerechten als bacalhau à bras en rijst met eend ontbreken niet op het menu, maar het zijn vooral het brood en de sangria waarvoor de gasten blijven terugkomen. Adres: 9 Praia de Hac Sa

Macaus

Bij Tou Tou Koi schuif je aan voor Macause dim sum: gestoomde garnalen in rijstdeeg en verschillende soorten schelpdieren op Kantonese wijze klaargemaakt. De gerechten hebben een eigenzinnige smaak vanwege Portugese invloeden. Adres: 6-8 Travessa do Mastro

Vinho

Alma de Macau kent een ruim assortiment Portugese wijnen. Naast vinho verde en wijnen uit de Alentejo en Douro serveren ze ook port. Ze smaken extra lekker met lokale snacks of op z’n Portugees, geserveerd met olijven, kaas en gedroogde ham. Adres: 31A Rua de Sao Paulo

Primeur

Voor ons is het bijna een lijfdrank, Chinezen vinden melk wat vreemd smaken. Daarom zijn de melkpudding met zoete bonen of gember bij Yee Shun Milk Company een ervaring op zich. Inmiddels is het een populaire snack onder de lokale bevolking en het smaakt nog lekker ook! Adres: 7 Largo de Senado

DOEN

Contrast

Nergens in Macau vind je zoveel Portugese historie als bij de Ruínas de São Paulo (1). Hoewel alleen de voorgevel van de kerk die in 1835 door een brand werd verwoest, nog overeind staat, kun je de originele lijnen van de kathedraal zien en een stukje van de muur beklimmen. Vlakbij vind je boeddhistische tempels: een mooi Chinees-Westers contrast.

Blikvanger

Het Guia Fort (2) werd gebouwd om de Nederlanders in de 17e eeuw te weren. De vuurtoren is er in de 18e eeuw bijgekomen en vormt het boegbeeld van het schiereiland. Een mooie klim door het park naar een historisch monument waar wordt uitgelegd hoe ze vroeger inwoners voor tyfoons waarschuwden. Adres: Estr. do Eng. Trigo Macau Cultureel Centrum

Cultuur snuiven

Het Cultureel Centrum en het Kunstmuseum van Macau liggen naast elkaar in de wijk Sé, op het schiereiland. In het cultureel centrum worden wekelijks concerten gehouden. In de vijf zalen van het Kunstmuseum vind je fraaie, moderne en oude Chinese kunst. Adres: Av. Dr. Sun Yat Sen

Terug in de tijd

In Coloane Village waan je je in het Macau van honderden jaren geleden. Overdekte binnenplaatsen en kleine steegjes die uitkomen op het marktplein aan de kust van het zuidelijkste stukje van het eiland. Er is dagelijks een markt en loop ook eens langs de Portugese Lord Stow’s Bakery (4) waar ze pasteís de nata van eigen recept maken. Adres: 1-7 R. do Tassara

SLAPEN

Paradijs

In het knusse Pousada de Coloane Beach Hotel laat je het drukke centrum van Macau even voor wat het is en stap je in een tropisch paradijs. Vanuit de kamers met oude Portugese inrichting heb je uitzicht op het strand van Cheoc Van. Adres: Praia de Cheoc Van Beach, Coloane.

Centraal

Hotel Guia in Chinese stijl ligt aan aan de voet van de vuurtoren. Het hotel heeft eenvoudige kamers met een waterkooksetje om je eigen thee te maken. Onmisbaar voor Chinese gasten! Op het dakterras kijk je uit op oud en modern Macau. Adres: Estrada Do Engenheiro Trigo 1-5.

Zo kom je er

KLM en Cathay Pacific vliegen in ruim 11 uur van Schiphol naar Hongkong. Van Hongkong reis je in een half uur per veerboot naar Macau. Macau heeft een helder en goedkoop busnetwerk dat je overal brengt. Taxi’s zijn niet duur, maar vraag van tevoren of de chauffeur de meter aanzet.

