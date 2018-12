Zo leer je beter ruiken

Iris Stappen, coauteur van het boek De neus, zegt dat het begint het bij de herkenning van geuren. Sta stil bij de geuren op kantoor, in een wachtkamer of op de fiets en probeer ze te definiëren.

Dat vergt wel wat oefening, omdat de connectie van de neus met ons brein niet zo goed is, waardoor het vaak wat langer duurt om op de naam van een geur te komen. Onderzoekers denken dat de reukhersenen te weinig verbindingen naar de spraak- en objectherkenningscentra hebben. Volgens Stappen komt dit doordat we onze geur niet genoeg gebruiken en daardoor te weinig ’trainen’. „De manier waarop we onze omgeving beoordelen, heeft een sterke invloed op onze gemoedstoestand.”

Een geur die we prettig vinden, kan een goede stemming opwekken, maar bij een onaangename geur is dat onwaarschijnlijk.

Zo denken veel mensen bij kaneel aan gezellige kerstdagen. Geuren kunnen herinneringen oproepen die gepaard gaan met intensieve gevoelens. Volgens Stappen moeten we stilstaan bij geuren die een positieve invloed hebben. Door een geur uit te zoeken waarvan je blij wordt, dat aroma op een stokje aan te brengen om er vervolgens een paar keer per dag aan te ruiken, kan bijdragen aan een beter humeur.

