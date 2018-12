Deze fijne cabrio’s koop je in de winter voor een mooie prijs

Occasionselectie

Alfa Romeo Brera Spider (2006 -’11)

Liefhebbers van Italiaanse auto’s weten dat de vormgeving van deze cabriolet een van zijn sterkste punten is. De wijze waarop het dak elektrisch achter de stoelen verdwijnt, is een kunststukje. Omdat de carrosserie last van wat torsie heeft, zijn de rijeigenschappen niet optimaal. Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een rode 2.2-liter uitvoering met alle opties (2009, 79.000 km) voor € 8.450.

Mazda MX-5 (2006-’15)

Na bijna dertig jaar heeft de MX-5 een iconische status: bij uitstek een auto voor levensgenieters die zorgeloos open willen rijden. Voor ons budget komen we uit bij de derde generatie (‘NC’, voor de kenners). De lekkere gasrespons, de ragfijne besturing: één keer rijden en je bent verslaafd. Het tweedehands aanbod is groot. Wij kiezen die mooie blauwe 1.8 (2007, 117.000 km) bij een cabriospecialist in Vaassen. Prijs: € 9.750.

Mercedes-Benz SLK (1996-’04)

De SLK is een echte Mercedes, wat betekent dat de roadster ook op lange ritten overtuigt. De combinatie van een 2.3-liter benzinemotor mét compressor en vijftraps automaat is van wereldklasse. Op gaspedaal.nl vind je zomaar 200 exemplaren van dit eerste model. Voor € 9.950 kiezen we een zilvergrijze 230K met die voortreffelijke automaat (1998, 58.000 km) bij een autobedrijf in Etten-Leur.

Oordeel van de Wegenwacht

Alfa Romeo Brera

De 2.2-liter benzinemotor staat erom bekend dat de distributieketting kan oprekken; een kostbare reparatie. De krachtbron kan ook slecht tegen de bio-ethanol die in hedendaagse benzine zit. Tank daarom bij voorkeur loodvrij 98. Rare elektrische storingen worden veroorzaakt door een los massacontact. De Wegenwacht kan dat ter plekke oplossen.

Mazda MX-5

Al dat rijplezier heeft in het geval van de MX-5 nou eens geen schaduwkant. Deze tweezitter is net zo betrouwbaar als elke andere Japanse auto. Er is bij de Wegenwacht niet één probleem bekend dat bij deze generatie MX-5 vaker voorkomt.

Mercedes-Benz SLK

Als de zekering van de startmotor doorslaat en de motor niet start, kan de Wegenwacht die vervangen, maar je zal naar de garage moeten om de oorzaak te achterhalen. Het ingenieuze klapdak wil weleens in storing gaan en sluit dan niet meer. Hetzelfde geldt voor de elektrisch bediende zijruiten. De Wegenwacht krijgt het dak alsnog voor je dicht.

Ons advies

Wie geen merkvoorkeur heeft en voor 10 mille zorgeloos rijplezier wil beleven, heeft aan de Mazda de beste auto.

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.