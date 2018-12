Innovatie heeft niets met leeftijd te maken

De Mets is de grootste beurs ter wereld voor toeleveranciers van de jachtbouw. Elk jaar exposeren wereldwijde producenten in november in de Amsterdamse RAI tienduizenden nieuwe producten die bij de bouw van plezierjachten worden gebruikt. De overvolle beurs is uitsluitend toegankelijk voor jachtbouwers, maar particuliere bootbezitters zouden er ook dolgraag rondneuzen.