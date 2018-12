Dit zijn de 5 heerlijkste kookboeken

Zijne excellentie, zo noem ik hem altijd tenminste, Will Jansen, hoofdredacteur van het schitterende culinair magazine Bouillon. Het geweten van de vaderlandse chefs en strijder tegen alles wat vies en voos is, heeft het behaagd mij te ontvangen. Oftewel: wij hebben de enorme stapel kookboeken die het afgelopen jaar is verschenen, bekeken, gewikt en gewogen en hebben de oren niet laten hangen naar verkoopcijfers en -campagnes. Dit is de top 5 van kookboeken die er echt toe doen.

De beste

5. Downtime van Nadine Levi Redzeppi. In het kader van kookboeken van vrouwen van beroemde koks. Nu eens geen haast. In een gezin draait alles om koken. Een elektrische stroom die het gezin aandrijft en bij elkaar houdt. Simpele gezinsgerechten met gewone ingrediënten en verrassende keuzes! Uitg Karakter, €29,99

4. Paddenstoelen van Jonnie Boer en Edwin Florès. Foto’s Remko Kraaijeveld en daar begint het al mee, ronduit gigantisch mooi. En dan adembenemende recepten van Jonnie Boer. Noordzeetong met gelakte eikhaas... stilmakend mooi, culinaire hoogkunst. Uitg KOMMA/Jonge Hond, € 64

3. Hollandse kaas, Betty Koster. Betty weet ons duidelijk te maken waar we trots op moeten zijn. Saluut aan fotograaf Desiré van den Berg. Wat een kanjer! Het leven dat ze vastlegt is pure schoonheid, Hollands erfgoed en welvaren. Een pronkjuweel! Uitgeverij Terra, € 24,99

2. Goed eten, Michel Korthals. Geen kookboek, maar een zeer belangrijk boek over eten. Er moet meer culturele waardering komen voor ons eten en de mensen die dat voor ons maken. Voeding is het natuurlijkste en sociaalste dat er bestaat. Als we geen oog hebben voor de betekenis voor het milieu, het landschap, de steden, de boeren en voor onszelf, de consumenten, dan stevenen we af op een catastrofe. 400 pagina’s ideeën, zou verplichte kost moeten zijn. Uitgeverij Vantilt, € 29,95

1. De winnaar van de Beste Boeken over Koken 2018 is Noosh-e-jaan van Tieme Hermans. Wat een geweldig avontuur! Stel je voor, een eetreisverslag van een fietstocht van Zwolle naar Bali! (laatste stuk met de boot). Hij doet er 2,5 jaar over. Onderweg tekent hij op wat mensen in allerlei ver-van-ons-bedlanden doen voor hun eten. Wat eten ze? Hoe doen ze dat? Tegen de tijd dat hij onderdak of eten nodig had, sloeg hij ergens willekeurig rechtsaf en klopte hij bij het eerste huis aan. Nooit tevergeefs. Opmerkelijk! De gerechten die hij at, nam hij in receptvorm mee. Een avontuur dat je in één ruk uitleest. Uitgeverij Terra, € 20

Recept

Een recept uit het geweldige boek Noosh-e-jaan: aubergine-rolletjes.

Nodig: 200 g walnoten, gepeld 3 teentjes knoflook, fijngehakt 1 tl gemalen fenegriek (optioneel) 1 tl paprikapoeder, 0,5 tl korianderpoeder, 2 tl witte wijnazijn, 2 grote aubergines, 4 el olijfolie, 4 el verse granaatappelpitjes, verse peterselie of koriander, 1kleine rode ui, in halve ringen, zout en peper.

Bereiding:

Maal de walnoten fijn in een vijzel of keukenmachine en meng met de knoflook, fenegriek, paprikapoeder, korianderpoeder, azijn, een scheutje lauwwarm water, zout en peper. Snijd de aubergine in de lengte in dunne plakken, bak deze vervolgens op middelhoog vuur in olie tot beide kanten goudbruin zijn en laat uitlekken op keukenpapier.

Verdeel de walnootpasta gelijkmatig over elke plak aubergine. Mocht de pasta te dik zijn, voeg dan nog een scheutje water toe. Vouw de aubergineplakken dubbel of rol ze op en garneer met granaatappelpitjes, koriander of peterselie en rode ui. Pin eventueel vast met een satéprikker. Serveer als voorgerecht