Smullen van spruitjesomelet

Nodig voor twee personen:

• 1 uitje, gesnipperd

• 300 gr spruitjes, gesnipperd

• 4 eieren

• 2 eetl room

• 100 gr taugé

Bereiding

Eerst de spruitjes snipperen. Als je ze schoonmaakt, neem je gewoon dat achterstukje iets ruimer, dan in vieren en ze vallen in blaadjes uit elkaar. Uitje snipperen, ook zo gebeurd. Ik hou van roomboter en lieve lezer sla maar vast lekkere dingen in, het wordt erger als onder de puriteinen van Cromwell, een paar mensen bepalen wat goed voor je is en wat je nog wel of niet mag, en ik heb het gevoel dat roomboter binnenkort ook verboden wordt omdat koeien boeren laten en dat is slecht voor het milieu.

Uitje smoren in de roomboter, lekker lang, laag, dan de spuitjes erbij. Blijf smoren. Ze moeten net nog knapperig zijn. De losgeklopte eieren erover, vouw bij elkaar, draai een keer om serveer nog een beetje vochtig. Erbij een berg taugé die je even hebt geblancheerd en met wat olie en azijn hebt aangemaakt. Alcoholvrij, in het glas, ik zou zeggen een Brugse Sportzot. Heerlijk.

Overigens onderzoek toonde aan dat alcoholvrijbier drinken net zo’n bevrediging geeft als bier met alcohol. Het maakt de hersenen niks uit. Maar de Nederlandse horeca zet het nog niet op de kraan. Nee, stel je voor.