Naam: Charlotte Meindersma (31), Den Haag

Beroep: Jurist

Netto inkomen: 2800 euro

Vaste lasten: 2100 euro

Sparen: 250 euro

Ⓒ Arnold Reyneveld

Toen & nu

„Na mijn masterstudie Informatierecht ben ik meteen voor mezelf begonnen. Ik ben ook fotograaf en wilde dat met mijn werk als jurist combineren. Die combinatie leek me niet makkelijk te vinden in een vaste baan.

Mijn vriend werkte al toen ik ruim zeven jaar geleden mijn bedrijf opstartte en hij heeft destijds al mijn kosten betaald. Die heb ik terugbetaald. Mijn juridisch advieskantoor ging zo goed lopen dat de fotografie naar de achtergrond is verdwenen.”

Budget

„Mijn vriend en ik werken allebei veel en daarom kiezen we vaak voor gemak. We pakken een Uber en bestellen wellicht wat vaker eten dan andere mensen. Het voordeel van druk zijn is weer dat je niet veel tijd hebt om te shoppen.

We gaan één keer per jaar goed op vakantie, drie of vier weken lang, maar ook in het buitenland werken we deels. Ik heb nog een studieschuld en een lening bij mijn schoonouders, maar los op alle twee veel af.”

Overzicht

„Zakelijk had ik al verschillende rekeningen en dat leek me privé ook overzichtelijk. Dus hebben we nu een betaalrekening voor de boodschappen waarop mijn vriend en ik allebei een bedrag storten. Maar ook een spaarrekening met reserveringen voor het huis en een potje voor onze bruiloft in 2020.

Ik noem het boekhouden voor luie mensen, want het is heel makkelijk en je ziet gewoon via de app op je telefoon wat je hebt. Op basis daarvan maak ik keuzes. Als er einde van de maand genoeg geld op de boodschappenrekening staat, bestel ik eten. Anders niet.”

Financiële misser

„Echt grote missers heb ik niet. Ik heb weleens een kantoor gehuurd en dat liep al na een maand mis. Er zouden drie vergaderruimten zijn, maar er was er slechts eentje. Ik mocht geen broodje eten of koffie drinken op mijn kamer!

Uiteindelijk ben ik naar een ander kantoor verhuisd, maar dat kostte natuurlijk weer tijd en geld. Een klein missertje vind ik dat ik te weinig spaar. Ik ben de afgelopen jaren wel meer gaan sparen, maar mijn kosten en verantwoordelijkheden zijn ook gestegen. Het zou iets beter kunnen.”

Duurste aankoop

„Ons huis staat officieel niet op mijn naam en ik heb geen auto, want ik heb geen rijbewijs. Dus dan is mijn iMac van 2700 euro mijn duurste aankoop. Die heb ik toekomstbestendig gekocht; ik geef graag wat meer uit als iets langer meegaat. Vroeger was ik meer van de impulsaankopen. Nu denk ik eerst: wat heb ik eraan? Behalve als ik in de Ikea loop, dan neem ik altijd te veel mee. Mijn vriend koopt soms cadeaus voor me omdat ik ze zelf te duur vind. De eerste Apple Watch zou ik bijvoorbeeld niet zo snel zelf hebben aangeschaft. Al heb ik inmiddels een nieuwe, want het blijkt een fijn ding te zijn.”

Ik droom van...

„Ik wil heel graag mijn bedrijf vanuit het buitenland runnen. Dus wel werken, maar bijvoorbeeld altijd halve dagen. Precies zo dat ik iedereen een leuk salaris kan uitbetalen en zelf ook wat ruimer zit.

De locatie? Washington! Mijn vriend heeft daar een tijdje gestudeerd en we zijn er samen al een aantal keer geweest. Het voelt als een tweede thuis. We moeten nog een plan maken om die droom te verwezenlijken.”

Ook meedoen aan onze rubriek Kasboek? Stuur een mailtje naar VRIJ@telegraaf.nl