’Op reis zonder iets van de bestemming te zien’

Wie: Henk (74) en Marion (63) van Dijkhuizen

Gaan naar: Denia, Spanje

Accommodatie: huis

Tijd: 9 dagen

Reden: vakantie

Marion: „Meestal gaan we één keer per jaar naar Spanje en één keer naar Zuid-Afrika. Henk is gepensioneerd en ik ben gestopt met werken, dus we kijken gewoon wanneer het ’t beste uitkomt. In beide landen hebben mijn broer en zwager een huis waarvan wij gebruik mogen maken.

Als we naar Denia gaan, verblijven we in zijn geweldige huis met zwembad. Daar kunnen we relaxen, maar we maken ook altijd uitstapjes. We huren een auto zodat we overal naartoe kunnen rijden. Dan gaan we naar de markt, bezoeken we een ander plaatsje of gaan we heerlijk uit eten bij restaurant Republic.

Verder is Denia een mooie havenplaats, dus we wandelen lekker langs de zee en genieten van een drankje en hapje op een van de terrasjes. We lopen in 40 minuten naar het centrum van Denia, heel goed te doen. Als je van stevig wandelen houdt, kun je er het Montgómassief beklimmen. We hebben eerst een aantal dagen met z’n tweetjes en zijn dan nog een paar dagen met mijn broer die langskomt. We voelen ons bevoorrecht dat we zo welkom zijn.

Mijn broer en zwager houden van delen en niet alleen met familie. Zo hebben ze in Kaapstad veel geïnvesteerd in de stichting Homestead die zich voor straatkinderen inzet.”

Wie: Anke (27) en Miranda (42)

Terug uit: Istanbul

Accommodatie: Nish Palace

Tijd: 2 dagen

Reden: werk

Anke: „Wij zijn collega’s en zijn samen voor werk in Istanbul geweest. We hebben de badcollectie voor het online warenhuis waarvoor we werken, ingekocht. Miranda heeft de collectie ontworpen en alles wordt in het buitenland gemaakt. Ik doe de inkoop. Miranda ontwerpt ook een strandmodecollectie onder het eigen label van onze werkgever.

Helaas hebben we heel weinig van de stad kunnen zien, want we werden steeds weggebracht en weer opgehaald.

Maar we zijn wel een avond met onze leverancier uit eten geweest. Turkse pizza gegeten! We zijn expres nog langs de Bosporus gereden. Helaas was het donker en regenachtig, maar toch mooi.

Ik was niet eerder in Turkije geweest. Miranda wel, maar alweer tien jaar geleden. Voor ons beiden een leuke ervaring. We overnachtten in Nish Palace, een supermooie locatie. Helaas hebben we niet zoveel gebruik van de faciliteiten kunnen maken of veel van de omgeving kunnen zien aangezien we daarvoor te druk waren. Logisch maar jammer, want in deze wijk zitten allerlei designerwinkels.

Ik zou het zeker leuk vinden om eens privé te gaan. Ik ben pas begonnen in deze functie, maar ik zal voor werk vaker op reis gaan, ook buiten Europa.”