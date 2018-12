Hoe mooi zijn sperzieboontjes?

Benodigheden voor 2 personen:

•200 gr sperzieboontjes

•2 eetl wit sesamzaad

•1 ½ eetl lichtbruine basterdsuiker

•1 ½ eetl sojasaus

Tussen de winterkool, wortels en rapen, erwten en stoofjes had ik opeens trek in sperziebonen. Milieuvoetstaponverantwoordelijk, maar toch. Dus dan maar zo lekker mogelijk klaarmaken. Ik keek in het nieuwe Basisboek Japan van Aya Nishimura. Foodstylist uit Londen. Heerlijk recept, echt, moet je doen. En prachtige plaatjes, bijna kunst. Tot ik die lelijke puntjes aan de bonen zag. Oei, mooi plaatje maar zo serveer je toch geen boontjes? Maar goed, een kwestie van smaak dus.

Breng de afgehaalde en gebroken boontjes in gezouten water aan de kook. Drie minuten, dan afspoelen onder de koude kraan. Afdeppen. Rooster sesamzaad. Maal grof in een vijzel, roer er suiker en sojasaus bij. Roer tot de suiker is opgelost. Serveer de boontjes met de sesamdressing. Op een mooi schaaltje natuurlijk.