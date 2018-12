’Alleen reizen is een uitdaging’

Onze verslaggever Hortence Chen maakt voor haar werk weleens een buitenlandse trip in haar eentje. „Dat bevalt goed. Lekker met niemand rekening hoeven houden. Maar alleen? Daar heb ik geen ervaring mee. Als vrienden alleen op vakantie gaan, vraag ik me af of dat saai is.”

Ook Debbie Leurs-Reemeijer is hier benieuwd naar. Zij heeft een druk gezinsleven en is graag alleen. „Maar dat komt niet zo vaak voor. Daarom zou ik heel graag alleen op vakantie gaan, maar ik ben bang dat ik me dan eenzaam of onveilig ga voelen. Nooit geweten dat dit zo’n lastige beslissing zou zijn.”

Uit de vele reacties op onze oproep blijkt dat het merendeel van u enthousiast is over alleen reizen. Zo schrijft Mandy Vogelenzang: „Het fijne is dat je je tijd zelf kunt indelen. Ik kan slenteren zolang ik wil, zelf bepalen welke activiteiten ik ga doen en hoelang ik op het strand lig.”

Maar er zijn ook nadelen, vindt zij. „Minder leuk is dat je mooie ervaringen niet kunt delen. Natuurlijk zijn er sociale media en de telefoon. maar dat is niet hetzelfde als samen van iets genieten.”

Voor wie wel alleen op vakantie wil gaan maar niet alleen wil zíjn, bestaan er singlereizen. Een uitkomst, schrijft Els Stoop. „Als alleenstaande ben ik zo al op reis geweest naar Italië en Thailand. Altijd met een gezellige ploeg waardoor je je niet alleen voelt. Met een partner is misschien gezelliger, maar als je niemand hebt, kan ik dit iedereen aanbevelen.”

Vrijheid

Twee keer heb ik in mijn eentje gebackpackt. Een keer naar Vietnam en een keer naar Thailand en Singapore. Voor mij is alleen op vakantie gaan een moment voor mijzelf. Een tijd waarin ik kan reflecteren op de tijd die is geweest. In je eentje op pad met een rugzak geeft een groot gevoel van vrijheid. Ik raad het dan ook iedereen aan om dit een keer te doen.

Spannend

Begin dit jaar ben ik voor het eerst alleen op vakantie geweest: zestien dagen naar Tanzania. Ik had er lang over nagedacht en vond het spannend, maar ik had sterk de behoefte om er helemaal uit te zijn en de rust op te zoeken. Uiteindelijk kijk ik er met veel plezier op terug. Ik overweeg volgend jaar weer alleen te gaan.

Eenzaam

Alleen reizen is niet aan mij besteed. Ik vind het namelijk fijn om samen indrukken op te doen en die te delen. Bovendien kun je op reis altijd te maken krijgen met narigheid zoals ziekte of diefstal. Dan is het wel zo fijn als ik iemand bij me heb.

Samen

Ik ga heel vaak alleen op vakantie, maar ik ben nooit alleen. Ik ga namelijk altijd mee met een reisgezelschap. Altijd gezellig en je leert veel nieuwe mensen kennen. Je hebt altijd aanspraak en je zit nooit alleen aan het diner. Bijkomend voordeel is dat je nergens aan hoeft te denken: alles is geregeld.

Teleurstellend

Meerdere keren ben ik alleen op reis geweest en ik vond het maar ongezellig. In je eentje 's ochtends op een terrasje koffie drinken kan wel, maar met een kwartier sta je weer buiten. Heel ongezellig en ik werd soms jaloers op stelletjes die het wel leuk hadden. Als ik ergens ga dineren, krijg ik een tafeltje bij de deur, de nooduitgang, het toilet of de keuken.

Heerlijk

In 2019 ga ik een maand alleen naar Thailand. Spannend, maar ik kijk ernaar uit. Uitrusten op Lonely Beach op Koh Chang. Wat een toepasselijke naam!