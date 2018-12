Aardappels in kastanjemeel

In Fris frituren van Angela Prins, wat een heerlijk lekker dwars en mooi boek. Zeer de moeite waard. Want het is een boek over culinair frituren. Een soort zondigen met de zegen van de Paus.

Borstel aardappels, snij in dunne plakjes, maximaal halve centimeter dik. Spoel de plakken af en droog op keukenpapier. Zet frituur op 140 °C. Bak daarin de plakjes 10 minuten. Haal uit de olie, laat uitlekken en leg op keukenpapier. Zet de frituur op 175 °C.

Klop de eiwitten met een beetje arachide-olie. Meng het kastanjemeel met wat zout en peper. Haal de aardappels door het eiwit, dan door het kastanjemeel en dan met vier tegelijk in de frituur. Drie minuten, goudbruin. En niets anders erbij dan geweldige mayonaise. Oh ja, natuurlijk en een frisse IPA zoals de Ur-hop van Gulpener.

Nodig voor hapje bij de borrel

• 4 Opperdoezer Ronde, gewassen in plakjes

• 2 eiwitten

• 150 gr kastanjemeel, gezeefd en gemengd met wat zout en peper

• en de frituur natuurlijk en ik zou druivenpittenolie nemen.