Zo voorkom je kattenkak in je tuin

Katten

Tjakien Goga Bakker schrijft: „Ik heb last van katten in de tuin. Een drama. De stank is niet te harden en ze woelen alles om.”

Zamarra: „Ik heb goede ervaringen met kattenschrikkorrels strooien. Ze zijn verkrijgbaar van verschillende merken (o.a. Ecostyle en Defenders) bij tuincentra en bouwmarkten.”

Verkleuring

Louise Detige: „Mijn witte T-shirts zijn bij de halsuitsnijding geel/bruin verkleurd. Dat zou best kunnen komen door de zonnebrandcrème die ik elke dag opsmeer. Van chloor tot vlekkenremover: niets helpt.”

Bekijk ook: Zo verwijder je hardnekkige lijmresten

Zamarra: „Die vlekken kunnen inderdaad door de zonnebrandcrème worden veroorzaakt. Gelukkig zijn de shirts wit, dan kun je het eruit bleken. Smeer de vlekken in met waterstofperoxide (3%) en leg ze achter het raam in de zon. Zorg wel dat de waterstofperoxide niet opdroogt, dan kunnen kringen ontstaan, dus steeds even vochtig maken. Bij hardnekkige vlekken kan het een tijdje duren, maar uiteindelijk zullen ze verdwijnen.”

Kringen

Hans Melkert: „Ik heb een vensterbank van natuursteen waarin kringen zijn gekomen.”

Zamarra: „HG natuursteen toplaag-hersteller herstelt beschadigingen van de toplaag van marmer.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl

Bekijk ook: Zo verwijder je hardnekkige lijmresten