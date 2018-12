Op digitale koers

Veel jachthavens hebben een beperkte wifi-hotspot. In de zomer moet je soms samen met honderden havengebruikers op een beperkte dataverbinding surfen. Dat levert regelmatig ergernis op. Kinderen verbruiken vanwege sociale media, filmpjes en spelletjes immers soms wel vijf gigabyte per dag. Joost Kooiman, directeur van installatiebedrijf Ship Install in Heusden, is realist. Hij voorziet dat de vraag naar snelle verbindingen aan boord van plezierjachten zal toenemen, maar geeft aan dat ze niet alleen voor spelletjes worden gebruikt.

„Sloepen en open zeilboten hebben er niets aan, maar voor motorjachten en kajuitzeilboten is een eigen wifi-internetverbinding een eigentijdse toevoeging met verrassende mogelijkheden. In nieuwe woonhuizen is ’domotica’ al standaard. We verbazen ons in huis en in de auto allang niet meer over handige elektronica in een netwerk. In principe kun je via internet alles van afstand bedienen en belangrijke zaken vanaf je telefoon of tablet monitoren.”

„Voorbeelden? Een camera met bewegingsmelder die een seintje op je telefoon geeft als er iemand de boot opstapt. Of een melding om de verwarming op afstand aan te zetten als het begint te vriezen. Alarmering als de spanning of temperatuur rond de accu’s of de verwarming zakt en walstroombewaking zijn enorm handig. Dat kan met de moderne boordnetwerken en een goede eigen boordverbinding met het internet.”

Er komen steeds meer apparaten aan boord. Muzieksystemen, onderwaterverlichting, wijnkoelkast, generator: allemaal staan ze op de optielijst van moderne werven. Zoals bij Steeler Yachts, dat met behulp van CAN-bus-systemen alle apparatuur op hun luxe jachten kinderlijk eenvoudig te bedienen maakt. Zo worden op veel luxe motorjachten tegenwoordig camera’s aan boord geïnstalleerd. Niet alleen om tijdens het varen achteruit of in de motorkamer te kunnen kijken, maar ook om op afstand te zien of alles in orde is. Als een systeem is geïnstalleerd en met internet is verbonden, kan een installateur alle schakelingen van de ingewikkelde apparaten overzichtelijk op een tablet plaatsen.

Ondanks dat de systemen steeds ingewikkelder worden, is de moderne bediening dankzij touchscreens en tablets sterk versimpeld. Installateurs richten de schermen dusdanig in dat alle bedieningselementen overzichtelijk zijn geplaatst. Dat maakt ze voor oudere klanten makkelijk te begrijpen. Zo wordt een gecompliceerde boot zelfs gemakkelijker te bedienen dan in de tijd dat je nog voor elke elektrische schakeling een knopje op het dashboard moest zoeken. Jongeren zien als grootste voordeel van een bussysteem met wifi-verbinding dat nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd. Zoals monitoring op afstand of schakeling van de verwarming of de onderwaterverlichting.

De kosten voor een modern boordnetwerk met wifi bestaan uit de aanschaf van een versterkt modem, antenne, een bussysteem en randapparatuur als camera’s en beeldschermen. Dat zijn 1000 tot 2000 euro aan hardwarekosten. Daarna moet een installatiebedrijf alles installeren en de software van het boordsysteem programmeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de complexiteit van de boot en het aantal aangesloten apparaten. Als je de antenne of een camera op de mast van een flybridge-jacht wil hebben, moet een monteur het halve schip doorploegen. Reken voor installatie minimaal 600 euro exclusief btw, maar je kunt het zo duur maken als je wilt. Als laatste komen de abonnementskosten erbij.

Wifi blijft vaak het zwakste punt, dus is het verstandig om de snelste apparatuur te laten installeren. Daarbij blijf je afhankelijk van het netwerk van de provider. Er zijn zelfs boten die een sms-melder hebben voor als de wifi uitvalt. Veel watersporters sluiten een onbeperkt data-abonnement af. Dat kost een paar tientjes per maand, maar dan heb je nooit problemen. Bovendien kan iedereen aan boord naar hartenlust op internet surfen.