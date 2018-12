Filmrecensie: ‘All you need is love’ ✭✭✭✭

Bracha van Doesburgh en Fedja van Hûet, voor even Schotse Hooglanders in ’All you need is love’.

De jaarlijkse kerstshow van All you need is love vormt het begin- én eindpunt van een nieuwe Nederlandse speelfilm met dezelfde titel. Alleen kan er in de loop van een jaar heel wat gebeuren. Dat krijgen we dan ook te zien in deze mozaïekvertelling, die stevig leunt op commercieel succesvolle voorbeelden als Love Actually en Alles is liefde.