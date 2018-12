Filmrecensie: ’Mortal engines’ ✭✭✭

Rebel Hester Shaw (Hera Hilmar) heeft een persoonlijk appeltje te schillen.

De apocalyps was een oorlog van zestig minuten. Dik duizend jaar later hebben nazaten van de schaarse overlevenden een nieuw bestaan opgebouwd in gigantische mobiele steden. Die zichzelf alleen in stand kunnen houden door andere steden op te slokken. Letterlijk.