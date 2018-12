Filmrecensie: ‘Cold war’ ✭✭✭✭✭

Het instituut voor traditionele zang en dans is de plek waar muzikaal leider Wiktor (Tomasz Kot) tijdens een auditie Zula ontmoet, een glansrol van Joanna Kulig. Hij valt al een blok voor deze mysterieuze schoonheid met een turbulent verleden. Intussen laat ook hij haar niet onberoerd. Hun liefdesaffaire strekt zich met tal van onderbrekingen uit over de decennia die volgen.

Oscarwinaar Pawlikowski (Ida) legt hun relatie wederom vast in sfeervol zwart-wit, met gebruik van het bijna vierkante Academy beeldformaat. Muziek vertelt daarbij een groot deel van het verhaal: van de socialistische hymnen in Polen tot de bebop-jazz in de rokerige Parijse nachtclubs waar Wiktor later piano speelt.

Cold war is een drama over een grote maar onmogelijke liefde. Niet alleen door de politieke omstandigheden die het naoorlogse Europa verscheuren en hen scheiden. De echte tragiek is dat Wiktor en Zula eigenlijk totaal niet bij elkaar passen. Hun verlangen blijft hen binden, maar is niet bestand tegen een echt langdurig samenzijn. Ze kunnen niet zonder en niet met elkaar.

Dat de Poolse regisseur zich voor deze film liet inspireren door het (ongelukkige) huwelijk van zijn eigen ouders maakt de melancholieke ondertoon van zijn film extra wrang. Al blijft Cold war ook zonder die wetenschap een onvergetelijk meesterwerk: hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk.