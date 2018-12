Filmrecensie: ‘Kursk’ ✭✭✭

De Russisceh marine partrouilleert in ’Kursk’ boven de gezonken onderzeeër.

Acht jaar geleden maakte regisseur Thomas Vinterberg (Festen, Jagten) al eens de film Submarino. Die ging over van alles, behalve over een onderzeeboot. Nu neemt de Deen alsnog een duik in het diepe. In Kursk trekt hij ons mee naar de bodem van de Barentszzee, waar geklop klinkt uit het wrak van de gelijknamige Russische atoomonderzeeër.