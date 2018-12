Duitse stoof

Maar goed, je kiepert dus de rode wijn, de azijn, ui, wortel, tijm, laurier, peperkorrels, kruidnagel en mosterd bij elkaar. Daar leg je 24 uur lang de runderlappen in. Haal ze uit de marinade, dep ze af en braad ze rondom bruin in geklaarde boter. Dan giet je de marinade erbij. Beetje suiker ook, oei, oei. Toch maar doen, hoor. En dan drie uur stoven. Hoeft dus niet te koken. Op 90° C in de oven is ook prima. Later zeef je de jus en bind je die met een beetje in water opgeloste bloem, nu wel even koken. Of wat room erbij, ook prima. Weet je wat erbij mag, aardappelpuree, met lekker veel echte boter en rode kool natuurlijk. In het glas zou ik een Mestreechs Aajt, van Gulpener doen. Ook zo’n spel tussen zuur en zoet. Lastig te koop, maar meer dan de moeite waard.

Nodig voor iedereen thuis:

• 800 gr runderlappen, niet te mager, hoor

• ½ fles volle rode wijn

• scheut wijnazijn

• 1 ui gesnipperd

• 1 winterwortel, in plakjes

• 1 theel tijm

• 2 laurierblaadjes

• 12 peperkorrels, gekneusd

• 1 mespuntje gemalen kruidnagel

• 1 eetl mosterd

• geklaarde boter

• schepje suiker

